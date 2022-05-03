Аналитик FT: в энергосекторе Россия неуязвима перед санкциями Запада

Британский обозреватель Financial Times Мартин Вулф сообщил, что Россия обладает устойчивостью в энергосекторе. По словам журналиста, Москва всегда может отыскать покупателей ресурсов.

"Россия практически неуязвима: она всегда найдёт клиентов", — подчеркнул аналитик, слова которого приводит El Mundo.

По информации Вулфа, Россия поставляет в страны Евросоюза всего 8% газа от общего объёма экспорта. Также обозреватель указал на неэффективность ограничительных мер против Москвы. Санкции действуют, если граждане слабо поддерживают режим страны, объяснил журналист.

Ранее сообщалось, что члены ЕС почти готовы к введению эмбарго на российскую нефть. По данным NBC, соответствующий запрет объявят в ближайшие дни.