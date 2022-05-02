ZDF: Венгрия, Австрия и Словакия отказались от вето на эмбарго ЕС на нефть из РФ

Венгрия, Австрия и Словакия аннулировали своё право вето на эмбарго ЕС касательно поставок российской нефти. Такими данными поделился телеканал ZDF, основываясь на словах высокопоставленного чиновника Евросоюза.

Как сообщает телеканал, решающим фактором в решении отозвать право вето для этих стран стало намерение Германии выступить за эмбарго. При этом Венгрия и Словакия выступали против отказа от импорта российской нефти, признавая свою высокую зависимость от энергоресурсов из РФ.

Позднее неназванный дипломат ЕС прокомментировал отношение Австрии к этому вопросу в беседе с местным агентством APA.

"Не было никакого вето. Консультации с государствами-членами по шестому пакету санкций продолжаются, решение еще не принято", — заявил источник.

В Венгрии ранее говорили, что Будапешт не будет присоединяться к энергетическим антироссийским санкциям из-за отрицательных последствий такого шага для Европы.

Ранее помощник канцлера ФРГ по вопросам экономики Йорг Кукис подтвердил, что Германия поддерживает эмбарго на поставки нефти из России, но это можно будет осуществить не раньше, чем через несколько месяцев.