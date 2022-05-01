Предприниматель Магомед Арацханов в Дагестане наладил производство запасных частей для автомобилей "ГАЗель" и КамАЗ. Об этом сообщает ГТРК "Дагестан".
"В постоянном производстве — запчасти для "ГАЗелей" и КамАЗов. Отсюда их отправляют в Набережные Челны", — говорится в сюжете телеканала.
Комплектующие для автомобилей изготавливают в цехе, расположенном в Махачкале. На предприятии Арацханов установил более 30 станков для их производства.
Помимо запчастей, цех также изготавливает металлоконструкции для теплиц. По словам руководителя предприятия, заказы на них поступают и из других государств — Узбекистана, Азербайджана, Киргизии и Армении.
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