Производство запчастей для "ГАЗелей" и КамаАЗов наладили в Дагестане

Предприниматель Магомед Арацханов в Дагестане наладил производство запасных частей для автомобилей "ГАЗель" и КамАЗ. Об этом сообщает ГТРК "Дагестан".

"В постоянном производстве — запчасти для "ГАЗелей" и КамАЗов. Отсюда их отправляют в Набережные Челны", — говорится в сюжете телеканала.

Комплектующие для автомобилей изготавливают в цехе, расположенном в Махачкале. На предприятии Арацханов установил более 30 станков для их производства.

Помимо запчастей, цех также изготавливает металлоконструкции для теплиц. По словам руководителя предприятия, заказы на них поступают и из других государств — Узбекистана, Азербайджана, Киргизии и Армении.