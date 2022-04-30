CNN: ситуация в экономике ЕС складывается по одному из самых худших вариантов

Европейские государства оказалось под угрозой стагфляции. Это одно из худших состояний для экономики - сочетание высоких темпов инфляции, безработицы и снижения темпов экономического роста. При этом Франция уже погрузилась в это состояние.

Судя по предварительным данным за первый квартал 2022 года, в 19 странах еврозоны ВВП вырос всего на 0,2 процента по отношению к показателю предыдущего квартала. Это более низкие темпы роста по сравнению с 0,3 процента, которые были зафиксированы в последние три месяца прошлого 2021 года.

При этом уровень инфляции потребительских цен в апреле достиг в Евросоюзе 7,5 процента, это самый высокий показатель, зафиксированный за последние 25 лет.

На этой неделе правительство ФРГ снизило прогноз роста на этот год до 2,2 процентов. И в Берлине предупреждают о возможной рецессии, если поставки газа из России прекратятся.

При этом Франция уже погрузилась в стагфляцию. "Вторая крупнейшая экономика Европы в первом квартале застопорилась: ВВП не вырос, а инфляция достигла нового рекордно высокого уровня. В результате потребители закрыли свои кошельки: в первые три месяца текущего года расходы домохозяйств снизились на 1,3 процента", - отмечается в материале, опубликованном на сайте телекомпании CNN (перевод ИноСМИ).

К слову, насчёт поставок газа. На эту тему высказался министр Германии Кристиан Линднер.

Выступил "грозно": в своём твиттер-аккаунте он обратился к президенту России и заявил, что "мы не позволим себя шантажировать!". И подчеркнул, что Германия не будет платить за газ в рублях.

Едва ли президент России читает Твиттер германского министра финансов. В конце марта Владимир Путин дал поручение о переводе оплаты за газ на рубли при поставках в недружественные страны.

На этой неделе "Газпром" прекратил поставки в Болгарию и Польшу, которые отказались платить в рублях. При этом в Варшаве заявили, что более не будут покупать российский газ. Однако стали наращивать поставки из той же Германии. Которая большую часть газа получает из России.