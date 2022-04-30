В Госдуме сочли политической уловкой планы Берлина отказаться от нефти из России

Член Госдумы Сергей Бурлаков оценил заявления главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека об отказе от российской нефти. По мнению парламентария, данные слова являются политической уловкой немецких властей.

"Политическая игра, которая не подкреплена глубоким экономическим анализом", — отметил депутат, передаёт РИА Новости.

По словам Бурлакова, у Штатов и Евросоюза нет экономической базы, которая обеспечила бы ресурсную независимость Германии. Как напомнил член ГД, у газа и нефти из России нет альтернативы. При этом производители в других странах, скорее всего, не собираются увеличивать добычу нефти из-за искусственного характера спроса, заключил собеседник агентства.

Ранее бывший президент РФ, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца, который обвинил Москву во "вторжении" на Украину. Как отметил российский политик, лидер Германии оказался под влиянием своего американского коллеги Джо Байдена.