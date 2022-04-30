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Автор Антон Уткин

The Hill: у США не хватит сил на спасение Европы при запрете на российский газ

Экономика

Имеющиеся у США ресурсы не позволят спасти Европу, если ЕС полностью откажется от российского газа, не желая платить у него рублями.

The Hill: у США не хватит сил на спасение Европы при запрете на российский газ

Польша и Болгария отказались выполнять требования России и оплачивать газ в рублях. В качестве ответных мер Москва перестала поставлять углеводороды в эти страны, что несколько шокировало Запад. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила Варшаву и Софию, что Евросоюз не оставит своих членов без газа.

Экономист из США Дэниел Эргин в материале издания The Hill напоминает, что сейчас две страны получают то же самое российское топливо, только с европейской наценкой. Выгоду из сложившейся ситуации пробует получить Вашингтон, поставляя в Европу СПГ с заводов в Техасе и Луизиане. Хотя секретарь США Энтони Блинкен утверждает, что это делается, дабы помочь ЕС "отказаться от российского газа".

Белый дом заявил, что планирует поставлять Евросоюзу 50 млрд. кубометров СПГ ежегодно. Администрация США забыла уточнить, что даже такой объём не спасёт Европу от масштабного энергетического кризиса после отказа от российских энергоносителей.

"Есть пределы того, что США могут сделать, чтобы помочь своим европейским партнерам, особенно таким, как Германия, которые сильно зависят от российской энергии", — подчёркивается в материале.

Мобилизацию американских энергокомпаний можно было наблюдать во время Суэцкого кризиса, тогда производители резко нарастили объёмы нефти, добываемой в Штатах. Что касается нынешней ситуации с газом, ничего подобного США не предпринимают.

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Автор: Антон Уткин
Темы сша польша россия болгария евросоюз урсула фон дер ляйен
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