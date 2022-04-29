Курс доллара упал до минимума с ноября прошлого года

Курс доллара во время торгов на Московской бирже оказался ниже 71 рубля. Известно, что данный показатель является минимумом с ноября 2021 года.

По данным на 29 апреля, доллар упал на 1,72% и составил 70,86 рубля. При этом евро опустился ниже 74,87 рубля.

Ранее в Центробанке РФ сообщили о новой схеме расчёта официальных курсов иностранных валют к рублю. По словам финансового аналитика Михаила Беляева, данные перемены связаны с ориентацией Москвы на Восток.

"Возможно, возросла активность операций с восточными клиентами, то есть произошла ориентация на Восток", — объяснил специалист в беседе с Pravda.Ru.