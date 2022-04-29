Немецкий политик: без "Северного потока — 2" Евросоюз расколется

Раскол Евросоюза, начинающийся на фоне антироссийских санкций, можно предотвратить. Для этого надо ввести в строй "Северный поток — 2".

Среди стран-членов ЕС возникают существенные разногласия по поводу антироссийских санкций. Чтобы иметь рычаг давления на Россию Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2", но это было ошибочным решением, рассказал лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла изданию РИА Новости.

Единственным препятствием для экспорта углеводородов из России сейчас является решение Москвы принимать платежи исключительно в рублях. Если удастся уговорить российское руководство на оплату в евро, это будет удачной сделкой.

"Германия должна в любом случае придерживаться введения "Северного потока — 2". Поэтому я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта", — добавил Хрупалла.

Ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2" остановился после того, как Россия признала независимость республик Донбасса. Позже европейские СМИ сообщали о банкротстве оператора газопровода Nord Stream 2 AG, но официально это информация не подтвердилась.