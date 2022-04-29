Польша требует наказать страны ЕС за оплату российского газа в рублях

Страны Евросоюза, согласившиеся оплачивать российский газ рублями, должны быть наказаны, считает глава Министерства климата Польши Анна Москва.

Польша является ярым сторонником самых жёстких антироссийских санкций, потому Варшава предлагает ввести полное эмбарго на газ из России. По словам польского министра климата Анны Москвы, такое решение снимет множество противоречий среди стран-членов ЕС, сообщает Reuters.

Пока, отметила министр, ужесточить газовые санкции не получается из-за сопротивления Австрии, Германии и Венгрии.

"Мы рассчитываем, что для этих стран, которые платят в рублях, будут последствия, и в результате они изменят форму расчётов", — сказала Москва.

Накануне стало известно, что после громкого отказа от российских углеводородов Польша продолжила получать газ из России за счёт реверса из ФРГ. Таким образом поставки в Германию увеличились ровно на тот объём, который раньше приобретала Варшава.