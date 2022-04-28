Советник президента РФ рассказал о будущем "Яндекс.Новостей" после их продажи VK

Директор и владелец компании LiveInternet, советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко прокомментировал Pravda.Ru сделку по продаже "Яндекс.Новостей" корпорации Mail.ru.

"Почему согласился "Яндекс", понятно. Там, скорее, политическая история. "Яндексу" давно пеняли за новости. Он не смог их вывести в ранг. Ему каждый раз прилетала политическая составляющая, увеличился политический риск. Сейчас он достиг, наверное, уже каких-то неприличных вершин и ему нужно избавляться от этого ресурса. Это был большой мощный проект", — заявил Клименко.

Он рассказал, как изменится медиасистема России после того, как главный агрегатор сменит владельца.

"У Mail и у "Яндекса" были разные стратегии новостей. Сейчас будут приняты стандарты, которые есть у Mail. ru. Наверное, уйдет некоторая щедрость агрегатора "Ньюс Яндекса", который всегда делился трафиком со СМИ. Вряд ли этим будет заниматься "ВКонтакте". Mail — это достаточно коммерческая история, поэтому сервис, скорее всего, будет более коммерциализирован", — отметил собеседник издания.

По мнению Клименко, после сделки новости частично будут присутствовать на "Яндексе" и получать оттуда трафик.

"Непонятно, как забрать новости от "Яндекса" без потери трафика. Понятно, что новости на "Яндексе" — это, в первую очередь, аудитория "Яндекса". И сделка, скорее всего, будет выглядеть так, что VK покупает "Новости" и "Дзен", забирает на себя риски, но они по-прежнему в той или иной форме присутствуют на "Яндексе" и получают с него трафик. Потому что во всех остальных случаях смысл от этой сделки для "ВКонтакте" вообще пропадает", — добавил советник президента России.

Ранее сообщалось, что российская IT-компания "Яндекс" продаёт VK (бывшая Mail Group) свои информационные сервисы — "Дзен" и "Новости".