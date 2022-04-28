EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Эксперт Громов оценил покупку российского газа Польшей у Германии

Экономика

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов прокомментировал в разговоре с Pravda.Ru закупку Польшей российского газа из Германии, после объявления "Газпромом" о прекращении ей прямых поставок.

Эксперт Громов оценил покупку российского газа Польшей у Германии

Эксперт напомнил, что при помощи реверса Польша уже давно закупает российский газ в Германии, в частности, это происходило осенью 2021 года.

Громов подчеркнул, что российский газ, получаемый Польшей реверсным путём, обходится ей намного дороже, чем когда она закупала топливо напрямую у России по долгосрочному контракту, то есть польские власти должны доплачивать за реверс определённую наценку.

По словам специалиста, ответить на вопрос, хватит ли Польше объёмов газа, получаемых путём реверса из Германии, можно с учётом суточной пропускной способности газопровода "Ямал-Европа", сезонностью и потребностей в газе у самой Германии.

"Объемы определяются мощностью газопровода "Ямал — Европа", суточной пропускной способностью. И с учетом того, что в плане реверса газа у нас на другом конце трубы только Польша, то, в принципе, при наличии финансовых возможностей оплатить российский газ с наценкой, Польша может получать у Германии как бы недостающие ей объемы газа, которые выпали из ограничения России на поставки", — сказал эксперт.

При этом он выразил сомнение, хватит ли газа, который идёт по трубопроводу из России в Германию, и Польше, и ФРГ одновременно.

"Другое дело, согласится ли на это Германия, потому что понятно, что Германия сама нуждается в российском газе и поставках российского газа, которые идут в Германию. Они идут по газопроводу "Северный поток-1". И этот газопровод не резиновый. И понятно, что все будет зависеть от наличия спроса. Если у Германии будет высокий спрос на российский газ, то, соответственно, возможности реверса будут ограничены", — пояснил эксперт.

Громов отметил, что с учётом наступления низкого весеннего сезона потребности Европы в газе существенно снижаются, поэтому пока проблемы нехватки газа у этих стран не стоит.

"Германия может закупать в интересах Польши больше российского газа, потом ей же перепродавать реверсом через "Ямал — Европу" и зарабатывать на этом дополнительные деньги", — заключил эксперт.

С 27 апреля "Газпром" полностью перекрыл поставки газа в Польшу и Болгарию из-за их отказа перейти на новую схему оплаты в рублях.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская
Темы польша германия
Sberbank
Новости
Осуждённый за взятку Улюкаев выйдет из колонии досрочно
Найдены доказательства обучения украинских неонацистов канадскими военными
Баширов описал эвакуацию с "Азовстали" с учётом выхода ВСУ: пройдут фильтрацию
Сенатор Джабаров: британская помощь - законная цель для России
Зеленский заявил Гутерришу о готовности к переговорам по эвакуации с "Азовстали"
Сенатор Ковидити призвала "пролечить" серьёзно больную Украину
ВС РФ на пути к Краматорску уничтожают боевиков ВСУ и военную технику
ВС Украины могут начать сражение за Одессу с Приднестровья
Баширов рассказал, как предотвратить удары "Точкой У" по городам Украины
Советник президента РФ рассказал о будущем "Яндекс.Новостей" после их продажи VK
Популярное
Мир. Новости мира
Нарышкин: Польша готовит планы по воссоединению с Западной Украиной

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.

Нарышкин: Польша готовит планы по воссоединению с Западной Украиной
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Силовые структуры
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Мир. Новости мира
Десантники из 79-й бригады ВСУ пожаловались на бросивших их умирать командиров
Общество
Группа "Би-2" отменила концерт в Омске из-за баннера "Zа Президента"
Игорь Буккер Кого ненавидит Запад — Путина или Россию? Игорь Буккер Любовь Степушова Россия должна срочно вводить эмбарго на экспорт в ЕС нефти и газа Любовь Степушова Ирина Шлионская За исчезновениями людей в Сан-Франциско могут стоять маньяки или наркобизнес Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Командир взвода морпехов ВСУ сообщил о плохой подготовке британцев
Мир. Новости мира
Санду об объединении с Румынией: "Пока народ этого не хочет"
ISW: войскам России удалось продвинуться в районе Северодонецка и Попасной
Силовые структуры
ISW: войскам России удалось продвинуться в районе Северодонецка и Попасной
Последние материалы
Осуждённый за взятку Улюкаев выйдет из колонии досрочно
Найдены доказательства обучения украинских неонацистов канадскими военными
Баширов описал эвакуацию с "Азовстали" с учётом выхода ВСУ: пройдут фильтрацию
Сенатор Джабаров: британская помощь - законная цель для России
Зеленский заявил Гутерришу о готовности к переговорам по эвакуации с "Азовстали"
Сенатор Ковидити призвала "пролечить" серьёзно больную Украину
ВС РФ на пути к Краматорску уничтожают боевиков ВСУ и военную технику
ВС Украины могут начать сражение за Одессу с Приднестровья
Баширов рассказал, как предотвратить удары "Точкой У" по городам Украины
Советник президента РФ рассказал о будущем "Яндекс.Новостей" после их продажи VK
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников