Эксперт Громов оценил покупку российского газа Польшей у Германии

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов прокомментировал в разговоре с Pravda.Ru закупку Польшей российского газа из Германии, после объявления "Газпромом" о прекращении ей прямых поставок.

Эксперт напомнил, что при помощи реверса Польша уже давно закупает российский газ в Германии, в частности, это происходило осенью 2021 года.

Громов подчеркнул, что российский газ, получаемый Польшей реверсным путём, обходится ей намного дороже, чем когда она закупала топливо напрямую у России по долгосрочному контракту, то есть польские власти должны доплачивать за реверс определённую наценку.

По словам специалиста, ответить на вопрос, хватит ли Польше объёмов газа, получаемых путём реверса из Германии, можно с учётом суточной пропускной способности газопровода "Ямал-Европа", сезонностью и потребностей в газе у самой Германии.

"Объемы определяются мощностью газопровода "Ямал — Европа", суточной пропускной способностью. И с учетом того, что в плане реверса газа у нас на другом конце трубы только Польша, то, в принципе, при наличии финансовых возможностей оплатить российский газ с наценкой, Польша может получать у Германии как бы недостающие ей объемы газа, которые выпали из ограничения России на поставки", — сказал эксперт.

При этом он выразил сомнение, хватит ли газа, который идёт по трубопроводу из России в Германию, и Польше, и ФРГ одновременно.

"Другое дело, согласится ли на это Германия, потому что понятно, что Германия сама нуждается в российском газе и поставках российского газа, которые идут в Германию. Они идут по газопроводу "Северный поток-1". И этот газопровод не резиновый. И понятно, что все будет зависеть от наличия спроса. Если у Германии будет высокий спрос на российский газ, то, соответственно, возможности реверса будут ограничены", — пояснил эксперт.

Громов отметил, что с учётом наступления низкого весеннего сезона потребности Европы в газе существенно снижаются, поэтому пока проблемы нехватки газа у этих стран не стоит.

"Германия может закупать в интересах Польши больше российского газа, потом ей же перепродавать реверсом через "Ямал — Европу" и зарабатывать на этом дополнительные деньги", — заключил эксперт.

С 27 апреля "Газпром" полностью перекрыл поставки газа в Польшу и Болгарию из-за их отказа перейти на новую схему оплаты в рублях.