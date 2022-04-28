Петков: РФ прекратила поставки в Болгарию, так как она была первой по графику

По мнению болгарского премьера Кирила Петкова, российский "Газпром" отключил поставки газа Болгарии, потому что она значилась первой в графике оплаты, но не захотела принять условия России насчёт расчётов в рублях.

Петков считает, что за Болгарией Россия прекратит поставки газа в другие страны. Помимо этого, болгарский премьер пожаловался на "агрессию" российского посла в Софии.

"Я думаю, что это из-за графика платежей. Мы должны были платить первыми, и мы отказались делать это в рублях. Я думаю, что другие европейские страны будут следующими. При этом у нас также невероятно агрессивный посол России в Софии… ее… внутренние доклады, возможно, также способствовали этому", — сказал премьер в беседе с газетой Monde.

Петков добавил, что руководство России "совсем не любит" правительство Болгарии. По его мнению, РФ больше бы нравилось иметь дело с "более пророссийскими" болгарскими властями.

С 27 апреля "Газпром" полностью перекрыл поставки газа в Польшу и Болгарию из-за их отказа перейти на новую схему оплаты в рублях.