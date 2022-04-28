Болгарии после остановки поставок газа из России ещё труднее, чем Польше

Во вторник, 26 апреля Болгария и Польша заявили, что платить рублями за поставки российского газа они не собираются. После этого "Газпром" 27 апреля прекратил поставки в эти страны.
И вот оказалось, что в Польше несколько десятков районов уже остались без газоснабжения. Это сообщили уже и в Министерстве внутренних дел Польши.
А вот Болгария после остановки поставок нашего газа оказалась в еще более затруднительном положении, если сравнивать с Польшей. Многие мировые аналитики говорят, что София может пойти на российские условия оплаты энергоносителей. В частности, об этом сообщает преподаватель Льежского университета, эксперт из Бельгии Эрнст.
"У них нет готового решения. Для организации импорта сжиженного газа из Греции потребуется время", — заявил аналитик.
Необходимо напомнить, что российский газ покрывает 4/5 потребностей Болгарии.
Однако в четверг, 28 апреля болгарский премьер-министр Кирил Петков сообщил, что София не согласится на российские условия.
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.