На сайте ЗакСобрания Красноярского края появилось сообщение о том, что в Россию собираются ввозить сельхозпродукцию из Украины.
В новости говорится о том, что из-за антироссийских санкций Россия может испытывать нехватку зерновых и овощей, а проблемы с продукцией уже наблюдаются.
"Депутаты на заседании почти единогласно поддержали решение о ввозе зерна из Херсонской области, которую частично взяли под контроль ВС РФ в рамках проведения спецоперации на территории Украины", — гласит документ.
Парламентарии проголосовали за решение экспроприировать "излишки прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона".
Ранее стало известно, что Херсонская область отказывается от украинской валюты и переходит на рубли.
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