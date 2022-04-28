Сенатор Ковитиди: Европа начала грабить Украину, страна обречена на голод

Европа показала своё истинное лицо, начав вывозить продовольствие из Украины. Страну полностью лишают зерна, что грозит гражданам голодом.

Власти Германии планируют создать так называемый "зерновой мост", чтобы обеспечить бесперебойные поставки с Украины. ФРГ рассчитывает срочно "эвакуировать" 20 миллионов тонн зерна. К разработке плана подключены Польша, Чехия, Словакия и Румыния.

Так как вывоз продовольствия через морские порты больше невозможен, планируется делать это железнодорожным транспортом. В желании лишить Украину зерновых Берлин не смущают даже выросшие издержки, сообщает Царьград.

Член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди уверена: Европа начала реализацию своего плана по разграблению Украины. Политиков Старого Света не смущает возможный голод в стране и увеличение потока беженцев. Текущая ситуация ясно показывает: Незалежная себя не прокормит, но разговоров о помощи "мирового сообщества" даже не ведётся.

"Украинская власть обрекает народ на голод, разрешив Германии вывезти в Европу стратегический запас зерна", — отметила сенатор.

Запад утверждает, что борется с "глобальной продовольственной катастрофой", но цинично устраивает голод на Украине.