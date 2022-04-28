Европа показала своё истинное лицо, начав вывозить продовольствие из Украины. Страну полностью лишают зерна, что грозит гражданам голодом.
Власти Германии планируют создать так называемый "зерновой мост", чтобы обеспечить бесперебойные поставки с Украины. ФРГ рассчитывает срочно "эвакуировать" 20 миллионов тонн зерна. К разработке плана подключены Польша, Чехия, Словакия и Румыния.
Так как вывоз продовольствия через морские порты больше невозможен, планируется делать это железнодорожным транспортом. В желании лишить Украину зерновых Берлин не смущают даже выросшие издержки, сообщает Царьград.
Член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди уверена: Европа начала реализацию своего плана по разграблению Украины. Политиков Старого Света не смущает возможный голод в стране и увеличение потока беженцев. Текущая ситуация ясно показывает: Незалежная себя не прокормит, но разговоров о помощи "мирового сообщества" даже не ведётся.
"Украинская власть обрекает народ на голод, разрешив Германии вывезти в Европу стратегический запас зерна", — отметила сенатор.
Запад утверждает, что борется с "глобальной продовольственной катастрофой", но цинично устраивает голод на Украине.
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