Bloomberg: Газпромбанк не принял рублёвый платёж из Германии

"Газпромбанк" отказался принимать платёж за газ, поставляемый в Германию и Австрию от Gazprom Marketing (GM&T), хотя компания собиралась оплатить топливо рублями, как того требует теперь Россия.).

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, которые уточнили, что фирма, направившая платёж, ранее была "изъята" Берлином у российского Газпрома.

Уточняется, что отклоненный платеж является частью среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа к концу 2023 года.

На данный момент GM&T, закупающая газ у России с тем, чтобы потом перепродавать его "в розницу" в Германии и Великобритании ведет переговоры с "Газпромбанком" в попытках обеспечить обработку сделки.

"ЕС между тем надеется, — пишет Bloomberg, — что оплата всё ещё может быть произведена в евро, иначе покупатели рискуют столкнуться дефицитом газа. Тем более, что Россия, главный поставщик блока, в среду остановила поставки в Польшу и Болгарию из-за спора об оплате".