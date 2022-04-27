Финляндия отказалась покупать российский газ в рублях

Финский министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен сообщила, что страна не собирается приобретать российский газ за рубли. Об этом рассказали в местных СМИ.

"В правительственном комитете по экономической политике мы решили, что Финляндия не пойдёт на рублёвые платежи", — сказала Туппурайнен, слова которой приводит Helsingin Sanomat.

Как отметила руководитель финского ведомства, соответствующее решение министры приняли в начале апреля.

Ранее от покупки голубого топлива из России отказались Польша и Болгария. Госкомпания "Газпром" в свою очередь отменила поставки ресурсов в данные страны. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал подобное решение "односторонней агрессией".