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Автор Евгения Васильева

Финляндия отказалась покупать российский газ в рублях

Экономика

Финский министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен сообщила, что страна не собирается приобретать российский газ за рубли. Об этом рассказали в местных СМИ.

"В правительственном комитете по экономической политике мы решили, что Финляндия не пойдёт на рублёвые платежи", — сказала Туппурайнен, слова которой приводит Helsingin Sanomat.

Как отметила руководитель финского ведомства, соответствующее решение министры приняли в начале апреля.

Ранее от покупки голубого топлива из России отказались Польша и Болгария. Госкомпания "Газпром" в свою очередь отменила поставки ресурсов в данные страны. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал подобное решение "односторонней агрессией".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
россия польша газпром болгария финляндия
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