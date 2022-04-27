Минфин: добыча нефти в России может упасть на 17%

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что добыча нефти в России, вероятно, уменьшится в этом году на 17%. Причиной послужит отказ европейских клиентов приобретать углеводороды нашей страны, отметил министр.

"Снижение добычи будет? Будет. В каких объёмах: 17%, чуть меньше или чуть больше — возможно", — заявил Силуанов в ходе пресс-конференции с журналистами.

При этом руководитель министерства сказал, что чиновники учли подобные изменения. Однако, по словам главы ведомства, власти пока точно не знают, как будут осуществляться продажи. Силуанов подчеркнул: Москва найдёт альтернативу западным потребителям.

Ранее аналитики ESAI Energy предположили, что РФ с марта по июнь 2022 года сократит добычу нефти и газового конденсата примерно на 2,5 млн б/с. Этот показатель является минимумом за последние 20 лет, отметили эксперты.