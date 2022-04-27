Экономист: санкции избавили Россию от навязанных условий Запада

Политолог, экономист Александр Дудчак предположил, каким окажется будущее российской экономики на фоне антироссийских санкций. Как отметил эксперт, наша страна окажется в другой экономической реальности.

"Мы переходим в другую экономическую реальность и нам открываются совершенно иные перспективы", — подчеркнул специалист, слова которого приводит ФАН.

В качестве примера он привёл новый механизм оплаты поставок российского газа в недружественные страны. Также политолог сказал, что ограничительные меры Запада не наносят планируемый вред Москве. При этом санкции негативно влияют на экономику Штатов и Европы, сообщил Дудчак.

"Мы избавлены от необходимости соблюдать навязанные нам условия Западом ещё в начале 90-х годов. Всё это сдерживало становление России и не приносило выгоду и развитие экономики", — заявил собеседник издания.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил, что из-за ограничительных мер против нашей страны в Европе начнётся политический и миграционный кризис. Российский политик усомнился в способности данных государств справиться с подобными последствиями.