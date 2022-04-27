Западные компании не должны просто "тихо" возвращаться на российский рынок после своего демонстративного ухода. Если они решат вернуться, им нужно принести свои извинения россиянам, и их возвращение должно как-то регламентироваться Минпромторгом, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.
"Тихо не получится! Считаю, что их возвращение должно начинаться с извинений в адрес российского потребителя, своих клиентов. Зарабатывать любой ценой — плохая манера Запада", — подчеркнул политик.
По словам Хамзаева, западные компании ведут себя крайне некрасиво, сперва демонстративно хлопнув дверью после того, а потом, осознав, что их уход обернулся для них самих "репутационным и экономическим ударом", "бесшумно", как само собой разумеется возвращаются в Россию и "аккуратно открывают свои магазины".
В числе таких "возвращенцев" парламентарий назвал ранее ушедшие с российского рынка компании Zara, OBI, IKEA, Lexus, Toyota, которые вновь объявили об открытии своих магазинов в РФ. Он пообещал вместе с Минпромторгом разработать специальный алгоритм возвращения ранее ушедших с российского рынка брендов обратно, подразумевающий прежде всего официальные извинения их покупателям в России.
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