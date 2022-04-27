Хамзаев выступил против "тихого" возвращения западных брендов на рынок РФ

Западные компании не должны просто "тихо" возвращаться на российский рынок после своего демонстративного ухода. Если они решат вернуться, им нужно принести свои извинения россиянам, и их возвращение должно как-то регламентироваться Минпромторгом, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.

"Тихо не получится! Считаю, что их возвращение должно начинаться с извинений в адрес российского потребителя, своих клиентов. Зарабатывать любой ценой — плохая манера Запада", — подчеркнул политик.

По словам Хамзаева, западные компании ведут себя крайне некрасиво, сперва демонстративно хлопнув дверью после того, а потом, осознав, что их уход обернулся для них самих "репутационным и экономическим ударом", "бесшумно", как само собой разумеется возвращаются в Россию и "аккуратно открывают свои магазины".

В числе таких "возвращенцев" парламентарий назвал ранее ушедшие с российского рынка компании Zara, OBI, IKEA, Lexus, Toyota, которые вновь объявили об открытии своих магазинов в РФ. Он пообещал вместе с Минпромторгом разработать специальный алгоритм возвращения ранее ушедших с российского рынка брендов обратно, подразумевающий прежде всего официальные извинения их покупателям в России.