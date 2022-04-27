Эксперт: выход РФ из Всемирной туристской организации не отразится на туротрасли

Выход РФ из Всемирной туристской организации не будет иметь никаких последствий для туротрасли страны, заявила профессор Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь, комментируя Pravda.Ru соответствующее решение российских властей.

"Я бы не стала говорить, что что-то изменится, потому что Всемирная туристская организация просто объединяет туристские организации стран, представителей, проводит совместные мероприятия, конференции, обучение", — сказала эксперт.

Она отметила, что каждая страна развивает свой туризм самостоятельно. По словам, после выхода из Всемирной туристской организации РФ просто не будет участвовать в проводимых ею мероприятиях. При этом Всемирная туристская организация лишится членских взносов РФ.

"Эти членские взносы частично идут на какие-то мероприятия, которые проводит Всемирная туристская организация… Значит, не будет устраивать мероприятия. Ничего такого критического абсолютно", — заявила Дехтярь.

Ранее посол РФ в Испании Юрий Корчагин заявил о решении РФ выйти из Всемирной туристской организации.