Посол РФ в Варшаве Андреев: Польше нечем заменить российский газ

Польша ничем не может заменить газ из России. Такое мнение выразил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

С 27 апреля "Газпром" отключил поставки газа в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать поставки топлива в рублях.

"В обозримой перспективе этого года какой-то альтернативы для полноценной компенсации российского газа у Варшавы нет", — сказал Андреев на телеканале "Россия 24".

В "Газпроме" уточнили, что на конец дня 26 апреля платежи в рублях от польской компании PGNiG и болгарской "Булгаргаз" так и не были получены, несмотря на то, что их руководство было своевременно предупреждено об условиях изменений оплаты топлива.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посчитал, что отключив его стране поставки газа, Россия мстит за введённые против неё накануне собственные польские санкции против ряда российских компаний, среди которых оказался и "Газпром", а также частных лиц.