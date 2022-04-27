Новицкий: у Apple нет оснований для лишения доступа к приложению Apple Pay

Нет никаких оснований для того, чтобы лишать потребителя части функций, предусмотренных в продукции Apple. Об этом заявил президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий, комментируя в интервью Pravda.Ru информацию о том, что россияне хотят получить компенсацию за неработающее в стране приложение Apple Pay.

По словам правозащитника, у этого иска есть будущее, его обязаны принять в суде и рассмотреть по существу. Как подчеркнул собеседник издания, решение, скорее всего, будет принято в пользу жителей РФ, так как компания Apple изначально анонсировала возможность использования приложения Apple Pay в параметрах, существовавших на момент приобретения техники.

"Никаких оснований для того, чтобы лишать потребителя части функций, которые были предусмотрены в данном товаре, не имеется. Считаю, что это вполне уместный и оправданный иск в суд. Однако исполнение этого иска будет практически невозможно, так как компания находится в США, а прямого взаимного признания судебных решений между РФ и Штатами нет. Исполнение будет крайне затруднительным", — сказал Новицкий.

В начале марта Apple ограничила использование приложения Apple Pay, позволяющего производить мобильные платежи. В компании сообщили, что такое решение связано с проведением спецоперации РФ на Украине.