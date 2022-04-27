Bloomberg: 10 недружественных стран открыли счета в ГПБ по оплате газа в рублях

Американские журналисты сообщили, что 10 европейских стран уже оформили счета в Газпромбанке, которые позволят покупать российский газ по новой схеме. Соответствующую информацию рассказал источник из госкомпании РФ "Газпром", отметили в СМИ.

Как заявили в Bloomberg, клиенты открыли специальные счета, чтобы приобретать голубое топливо из России за рубли. Новые расчёты начнутся после 15 мая, сказал собеседник издания.

Известно, что 21 недружественная страна покупает газ нашей страны. Четыре европейских государства оплатили передачу ресурса в рублях.

Ранее сообщалось, что вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев вступил в тероборону Киева. По словам топ-менеджера, в компании критикую военную спецоперацию РФ по принуждению к миру на Украине.