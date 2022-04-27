Касперская: после заявлений об уходе западные компании всё равно работают в РФ

Большая часть западных компаний сначала делает громкие заявления об уходе с российского рынка, а потом, после некоторых манипуляций, всё равно продолжает на нём работать. Об этом рассказала глава правления "Отечественного софта" Наталья Касперская в беседе с "Газетой.Ru".

"Компании делают громкие заявления: "Мы уходим из России навсегда". Но тем временем некоторые консалтинговые и IT-сервисы создали российские ООО, куда переводят всех работников, и они продолжают заниматься тем же, что и раньше, только под новой вывеской", — рассказала Касперская.

А, например, производители продуктов перестраиваются на работу по дистрибуционной схеме, продолжая торговать своей продукцией, но уже через партнёров, добавила эксперт.

Касперская пояснила, что западные компании не хотят терять российский рынок из-за его масштабов, тем более они уже многое вложили в своё развитие здесь.

"Уйти просто, а вот вернуться — гораздо сложнее", — подытожила Касперская.

В рамках антироссийских санкций многие западные бренды объявили о своём уходе с российского рынка, хотя ряд фирм уже сообщил, что возвращается обратно.