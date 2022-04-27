В правительстве Канады возникла идея изменить законодательство, чтобы получить право продать арестованное имущество попавших под санкции россиян.
Кабинет министров Канады намерен внести поправку в законы страны, чтобы иметь законное "право не только замораживать или конфисковывать, но и продавать активы", пишет канадское издание National Post. Это будет касаться имущества лиц из санкционных списков. Новый законопроект, касающийся бюджета, уже в скором времени рассмотрит Палата общин.
Когда поправка будет принята, министр иностранных дел сможет обязать физические и юридические лица предоставлять информацию, если она считается важной для наложения и приведения в исполнение санкций.
Также законопроект расширяет определение имущества лиц, находящихся под санкциями: туда предлагается включить "деньги, фонды, цифровые активы и виртуальную валюту".
"Эти изменения сделают Канаду первой страной в G7, которая разрешит продажу активов", — отметила глава МИД страны Мелани Жоли.
Правительство Канады уверено, что действующего санкционного давления на Россию недостаточно. Москва продолжает военную спецоперацию в Донбассе, а российская экономика успешно восстанавливается.
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