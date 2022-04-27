Медведев о возвращении иностранных фирм в РФ: "Ухожу навсегда, до самого ужина"

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ничего удивительного в том, что ряд зарубежных компаний изъявили желание вернуться на российский рынок, нет. По словам политика, в Кремле ожидали подобный поворот событий.

Как подчеркнул зампред, как и ожидалось, фирмы, которые во исполнение "адских санкций" ЕС ушли с рынка России, потеряли львиную долю дохода.

"Всё как мы и ожидали: ухожу навсегда, до самого ужина! Выясняется, что все эти бойкоты и запертые двери были не взаправду. Потому что в пересчёте на рубли и прочие деньги грош цена подобным громким заявлениям", — пояснил Медведев.

По словам зампреда, приоритет для бизнеса прибыль, а бизнесмены "считать умеют".

"Чистая прибыль — для бизнеса этот аргумент весит куда больше, чем политические лозунги", — заявил зампред. — Компании расписываются в "неэффективности" своих шагов, косясь на неумные решения своих правительств. Заявляют о готовности исправить ошибки, если будет "найден выход".