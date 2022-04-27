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Автор Юлия Миленина

Гендиректор Hoff Гришаков: уход IKEA из России никому не пойдёт на пользу

Экономика

Уход компании IKEA с российского рынка приведёт к снижению конкуренции и ухудшению качества продукции. Об этом заявил гендиректор сети Hoff Максим Гришаков.

Гендиректор Hoff Гришаков: уход IKEA из России никому не пойдёт на пользу

В интервью РИА Новости он отметил, что весь российский строительный рынок ощутит отсутствие такого сильного конкурента, как IKEA.

"Считаю, что уход IKEA никому не пойдёт на пользу. Весь мой прежний опыт говорит: как только снижается конкуренция, начинает снижаться качество, скорость, инновации", — пояснил Гришаков.

По его словам, все производители выигрывают, когда на рынке есть динамика и сильные игроки. Покупатели в этом случае, указал гендиректор Hoff, получают отличное качество продукции.

При этом Гришаков подчеркнул: признаков полного прекращения деятельности IKEA в РФ пока нет. Он добавил, что офисы компании продолжают работать в России.

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Автор: Юлия Миленина
Темы экономика россии
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