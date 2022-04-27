Ouest-France: у России есть шанс стать житницей мира

Геополитическая карта мира, которая сейчас из-за российской спецоперации на Украине проходит процесс переформатирования, совсем скоро почувствует ещё один фактор, изменяющий расстановку сил. Фактор этот — глобальное потепление. И он будет играть на пользу России.

Так считает профессор Реннской школы бизнеса Гийом Баньяроза. Почему — он объяснил в статье, опубликованной изданием Ouest-France.

По мнению Баньярозы, глобальное потепление лет через 50 может вызвать настолько сильный продовольственный кризис, что вооружённые конфликты будут загораться за продовольствие.

И вот тут-то у России появятся все шансы выступить в роли спасителя, "житницы мира".

"Путин уже сейчас предвидит оттепель на юге Сибири и предоставляет бесплатно, начиная с 2016 года, земли там российским фермерам. Когда потепление начнёт сказываться на планете, производство сельскохозпродукции в России может вырасти на несколько миллионов тонн. И у России будет реальный шанс реализовать амбиции расширить свое влияние, став центром мира. Одной из немногих стран — если не единственной — способной мир накормить ", — пишет Гийом Баньяроза.