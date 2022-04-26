"Газпром" сообщил о прекращении поставок газа в Болгарию

"Газпром" проинформировал газораспределительную компанию Bulgargaz о том, что поставки газа в Болгарию останавливаются с 27 апреля.

Об этом сообщает министерство энергетики Болгарии.

Ранее появилась информация о том, что Россия перестала поставлять газ в Польшу по Ямальскому контракту. Сообщалось, что в связи с прекращением поставок газа министерство энергетики Польши созывает кризисный штаб.

В России дали властям Польши шанс в ближайшее время оплатить поставки российского газа. Передача топлива в эту страну пока не прекращена, отметили в "Газпроме".