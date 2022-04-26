Хазин: Запад повторил свою же ошибку, планируя "обрушение" России

Экономист Михаил Хазин считает, что Запад повторил свою же ошибку, когда планировал обрушение российской экономики. Он полагает, что острая стадия спровоцированного западными санкциями кризиса уже миновала.

А раз так, то можно подвести итоги реализации плана. И, считает Михаил Хазин, западных экспертов подвела узость специализации, а также вера в экономическое всесилие США и Евросоюза. И по факту вместо полной изоляции России получилось так, что российская экономика перестроилась для работы в новых условиях.

"Они повторили свою типовую ошибку. Она состоит в том, что у них пропали универсальные эксперты — люди, способные самостоятельно разобраться в том, что происходит. Поэтому они пишут указания — этим написать свой отчет, тем свой. Узкие специалисты отличаются склонностью абсолютизировать свою позицию. В результате люди, которые писали им эти аналитические отчеты о том, что будет, когда они начнут вводить санкции, сказали им: "Россия в полной блокаде". Но полной блокады не получилось. Соответственно, не произошло обвала. Экономика начала перестраиваться", — сказал Хазин.

По словам Хазина, западные аналитики на учли проблемы, с которыми столкнутся США и Евросоюз из-за антироссийских санкций. У Запада небольшой запас прочности. А российская экономика способна перейти на новую модель и приспособиться к новому миру.

"Они ограничили либеральную экономику, создали для нее проблемы, но из-за того, что они недоучли своих проблем, оказалось, заблокировать полностью не получилось. Комплектующие и остальное остро необходимое мы получаем по другим каналам, а с деньгами все хорошо. Объёмы экспорта тоже стали расти, но даже на падающих объёмах цены выросли так, что в деньгах мы только выиграли", — цитирует Михаила Хазина издание "Экономика сегодня".

Напомним, Михаил Хазин считает, что ещё больше проблем Россия доставит Западу, если создаст единую биржу природных ресурсов — энергоносителей, металлов и других товаров. И продавать их за рубли. Причём тем государствам, которые откажутся от жёстких экономических санкций.

Напомним, в настоящее время Еврокомиссия готовит очередной, шестой по счёту, пакет антироссийских санкций. В числе прочего думают над ограничениями экспорта нефти из России. Правда, с согласием на этот счёт среди государств Евросоюза большие проблемы.

Стоит отметить, что на прошлой неделе против полного эмбарго на нефть, природный газ и уголь из России выступила министр финансов США Джанет Йеллен. То есть не то чтобы "выступила". Но указала, что негативное воздействие на экономику западных стран может перевесить ущерб для России.

"Это явно повысит мировые цены на нефть, окажет разрушительное воздействие на Европу и другие части мира и, вопреки здравому смыслу, на самом деле может оказать очень незначительное негативное влияние на Россию, потому что, хотя Россия будет экспортировать меньше, доходы от экспорта вырастут", — заявила министр финансов США.

И подобной точки зрения придерживаются в ряде западноевропейских государств. А вот за немедленное эмбарго выступают Польша и страны Прибалтики. Экономика которых не так сильно зависит от стабильных поставок энергоресурсов, поскольку крупных промышленных предприятий в этих странах не так много.