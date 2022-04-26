S&P: Экономика России восстановится за 10 лет

Экономика России вернётся к уровню 2021 года через десять лет, прогнозируют аналитики S&P Global Market Intelligence. Рост ВВП в стране начнётся в 2024 году, считают в исследовательской компании.

"России потребуется десять лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года на фоне западных санкций", — приводит РБК данные прогноза.

Как полагают в S&P, в текущем году ВВП России сократится на 11,1%, а в 2024 году вырастет на 1,6%, ещё через два года — на 1,9%. При этом инфляция в стране в 2022 году составит 17,8% и будет сокращаться с каждым годом.

Аналитики компании считают, что антироссийские санкции также приведут к падению экономик Белоруссии, Киргизии, Таджикистана. В то же время ВВП Украины в текущем году сократится почти на 46%, говорится в прогнозе.