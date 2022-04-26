Польша призвала ввести квоты на использование энергоносителей из России

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва сообщила, что Варшава в ходе саммита стран Евросоюза выступит за объявление квот на получение российских углеводородов. Также необходимо ввести налог, подчеркнула политик.

Представитель польских властей заявила, что страна способна отказаться от поставок ресурсов из России. Однако, по словам Москвы, не все члены ЕС могут такое себе позволить. Предлагаемую идею квотирования министр сравнила с программой ETS, то есть ограничениями выбросов парникового газа.

"Так же как мы расписали цели по декарбонизации, хорошей идеей было бы введение таких же задач для дерусификации с разделением на разные энергоносители, государства и секторы", — сказала Москва в ходе пресс-конференции.

Ранее в Нидерландах появилась реклама о независимости от нефти из РФ. По словам создателей, Саудовская Аравия поможет ЕС в противостоянии.