Политолог Баширов о согласии ФРГ платить за газ рублями: "А как трепыхались!"

Крупная немецкая энергокомпания согласилась учитывать требования России по расчётам за газ. Это означает, что платить будут рублями, уверен политолог Марат Баширов.

По словам представителя немецкого концерна Uniper, компания согласна оплачивать российский газ не долларами, а в евро "с учетом требований России по расчетам за топливо". Таким образом компания пытается завуалировать решение выполнять условия российских властей, отметил Баширов.

"Ну, вот еще одни пошли платить рублями. А как трепыхались. Кстати, компания одна из участников проекта "Северный поток — 2", — напомнил политолог.

На немецком рынке концерн зафиксирует стоимость русского газа в евро, чтобы оплачивать через Газпромбанк, где и будет проходить конвертация в рубли.

Ранее стало известно, что Австрия выступила категорически против эмбарго на российский газ. По словам властей в Вене, это сильнее навредит Австрии, чем России.