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Автор Олег Артюков

В Азербайджане отказались платить за газ рублями

Экономика

В государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) опровергли сообщения о том, что Баку будет рассчитываться с Москвой за импортируемый газ в рублях.

В Азербайджане отказались платить за газ рублями

"Сегодня в СМИ была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении SOCAR.

Россия и Азербайджан в рамках контракта, рассчитанного до 2023 года, осуществляют сезонный обмен природным газом. Договор предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летний сезон, а зимой — из России в Азербайджан.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов ранее заявлял, что контракт предусматривает поставки на уровне 0,5 млн кубометров газа в сутки. Госкомпания "Азерконтракт" в 2021 году обеспечила поставки в Россию 326,5 млн кубометров газа в Россию в рамках контракта по сезонному обмену газом, сообщает "Интерфакс".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за поставки природного газа на рубли. Поначалу страны Евросоюза отреагировали на это поручение отрицательно. Хотя и не все — в Венгрии, например, заявили, что готовы рассмотреть возможность оплаты в рублях.

Возможность оплаты в рублях не отрицают и в Еврокомиссии. ЕК согласилась с тем, что новый механизм оплаты за газ не требует от компаний из стран Евросоюза нарушать введенные против нашей страны санкции и не противоречит условиям заключенных контрактов.

Крупнейший покупатель природного газа из России — немецкая компания Uniper — также сочла исполнимой новую систему оплаты.

"Для нас важно соблюдение действующего законодательства о санкциях. После первоначальной и, следовательно, все еще необязывающей оценки мы считаем, что будущая система организации платежей реализуема", — сказано в заявлении компании на сей счёт, которое было распространено в понедельник. В Uniper также отметили, что изучают комментарии Еврокомиссии по этому вопросу.

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Автор: Олег Артюков
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