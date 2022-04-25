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Автор Антон Куликов

Гендиректор "Татнефти": эмбарго Запада на импорт нефти не станет катастрофой

Экономика

Генеральный директор компании "Татнефть" Наиль Маганов не исключил вероятности того, что страны Запада введут запрет на импорт российской нефти. При этом он не считает эмбарго катастрофой.

Гендиректор "Татнефти": эмбарго Запада на импорт нефти не станет катастрофой

"Но что такое эмбарго для РФ? Из 600 млн тонн нефти 200 млн мы гнали на Запад (самое большее). Я думаю, часть этого эмбарго мы преодолеем. Вторая история: у нас страна была с большим внешнеторговым балансом. Ну, значит поменьше будут складывать деньги — да и нет уже возможности — в евро, доллары. Поэтому не думаю, что уменьшение нашего экспорта будет настолько катастрофично для нашей страны", — цитирует Маганова портал inkazan. ru.

Глава "Татнефти" считает, что потери от ограничений поставок энергоносителей несут компании не только в России, но и на Западе. При этом, отметил он, решение о санкциях принимают политики, а не бизнесмены.

"Бизнес на Западе не в меньшем шоке, куда в большем шоке, нежели мы. Они спокойно развивались, они же привыкли к сложившимся связям, к размеренной жизни. У них немного другой менталитет: всё спокойно. И вдруг такие изменения!" — пояснил Маганов.

Напомним, Еврокомиссия собирается предложить странам Евросоюза очередной, шестой по счёту пакет антироссийских санкций. Предполагается, что он будет включать в себя отключение от SWIFT ещё нескольких российских банков. А вот ограничений на поставки нефти и газа не предполагается, сообщает германское издание Die Welt.

"Европейская комиссия, которая в настоящее время работает над шестым пакетом санкций, на данный момент не видит достаточной поддержки в странах-членах ЕС для полного эмбарго на российскую нефть и газ. Это также относится к альтернативным санкциям, таким как штрафные пошлины на поставки российской нефти и газа", — сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, разногласия в Евросоюзе по этому поводу по-прежнему сохраняются. По словам Борреля, вопрос будет обсуждаться на саммите глав государств Евросоюза 30-31 мая. До той поры Жозеп Боррель, судя по всему, никаких решений не ожидает.

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Автор: Антон Куликов
Темы евросоюз жозеп боррель
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