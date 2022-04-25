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Автор Евгения Васильева

Аналитик связал новую схему расчёта курсов валют в РФ с ориентацией на Восток

Экономика

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал решение Центробанка РФ устанавливать официальные курсы иностранных валют к рублю по новой методике. По словам экономиста, она необходима для бизнесменов.

Аналитик связал новую схему расчёта курсов валют в РФ с ориентацией на Восток

"Скорее всего, проводились операции спекулятивного толка, которые незначительно искажали общий курс валюты, но для бизнеса любое изменение и отклонение — это серьёзная вещь. Поэтому сократили на один час срок, по которому рассчитывается средневзвешенный курс доллара", — объяснил специалист.

Также он отметил, что на обычного россиянина новая схема никак не повлияет. Вместе с этим эксперт назвал ещё одну предположительную причину изменения методики со стороны ЦБ.

"Возможно, возросла активность операций с восточными клиентами, то есть произошла ориентация на Восток. Просто из-за часовых поясов существует ограничение на один час, чтобы можно было успеть рассчитать валютные курсы на следующий день и представить клиентам данные, поскольку люди должны понимать, как им вести бизнес", — заключил собеседник издания.

Ранее в ЦБ сообщили, что официальные курсы доллара, евро и юаня будут устанавливать по другой схеме. Это необходимо, чтобы обеспечить стабильную деятельность экономических агентов в РФ, объяснили в ведомстве.

"Курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключённым с 10:00 до 15:30 мск", — написали на официальном сайте регулятора.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Темы россия доллар
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