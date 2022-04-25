Главный страх премьера Польши: "Найдутся желающие восстановить связи с РФ"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опасается, что в Европе найдутся желающие восстановить экономические отношения с Россией.

"Сегодня я не так боюсь прерванных цепочек поставок, цепочек производства, цепочек торговли с Россией, как опасаюсь, что слишком быстро найдутся те, кто захочет эти цепочки с Россией восстановить", — сказал Моравецкий, выступая на Европейском экономическом форуме в Катовицах.

Он считает, что необходимо "решительно вместе" действовать "здесь и сейчас".

"И мы это делаем с помощью санкций. Но также мы должны не допустить возвращения того, что было", — заявил Моравецкий.

Стоит заметить, что власти Польши являются одними из наиболее русофобских в Европе. То есть сейчас "соревноваться" в этом довольно тяжело, учитывая действия властей практически всех европейских государств. Но, пожалуй, реальный вызов здесь полякам могут только власти прибалтийских государств.

Собственно, сам же Матеуш Моравецкий ранее заявлял, что русофобия сейчас является "мейнстримом". И в Варшаве делают всё, чтобы поддержать антироссийские настроения.

А из недавних действий того же Моравецкого — поручения разослать в города Западной Европы передвижные билборды в рамках акции Stop Russia Now ("Остановить Россию сейчас"). Сам пан Моравецкий поедет в Германию и в другие места, чтобы все время напоминать о происходящем на Украине. Акцию "Остановить Россию сейчас" будут поддерживать в соцсетях.

Стоит заметить, что заявить об опасениях Моравецкого могло побудить интервью бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. В интервью газете The New York Times он заявил, что невозможно изолировать на длительный срок такую страну как Россия — ни политически, ни экономически. Экс-канцлер также считает, что необходимо договариваться с Россией.

"Вы не можете изолировать такую страну, как Россия, на длительный срок, ни политически, ни экономически. Промышленность Германии нуждается в сырье, которым располагает Россия. И это не только нефть и газ, это еще и редкоземельные металлы, и это сырье невозможно заместить просто так", — считает Шрёдер.

Стоит заметить, что в Германии бывшего канцлера резко критикуют за его позицию по отношению к России и за нежелание отказываться от постов в российских компаниях. В руководстве социал-демократической партии Германии прямо заявляют, что Герхард Шрёдер должен её покинуть. Однако экс-канцлер эти призывы игнорирует.