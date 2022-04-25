WSJ: в Европе подорожало нижнее бельё на фоне энергетического кризиса

Американские журналисты сообщили, что производители нижнего белья в Европе увеличили стоимость товара. Причиной послужил взрывной рост цен на энергоресурсы, отметили в СМИ.

"Простой бюстгальтер на косточках в данный момент стоит 17 долларов, что на 13% больше, чем в 2020 году", — заявили исследователи NPD Group, передаёт The Wall Street Journal.

В издании также сообщили, что руководитель корпорации Journelle Гвидо Кампело столкнулся с четырёхкратным подорожанием электроэнергии. Из-за этого стоимость кружева и отделки увеличилась на 40%, а косточек — на 20%. По информации предпринимателя, цены на крючки и кольца, бретели выросли на 25%. Поэтому бюстгальтер подорожал впервые с 2016 года, заключил глава компании.

Ранее в Бельгии застряли восемь тысяч машин премиум класса. Выяснилось, что их не смогли доставить в Россию из-за санкций Запада.