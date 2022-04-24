В Великобритании намерены организовать производство авиационного топлива из отработанного растительного масла и других отходов. Как сообщает Daily Mail, крупнейшие отраслевые компании страны считают, что это снизит зависимость от российских энергоресурсов.
По данным издания, соответствующая инициатива обсуждается в Глобальной британской комиссии, в которую входят компании Virgin Atlantic, Heathrow, Ernst & Young и Mace.
Их представители уверены, что топливо из растительного масла будет более экологичным и приведёт к созданию новых рабочих мест. Создание такого вида авиатоплива принесет британской экономике миллиарды фунтов стерлингов и позволит преодолеть энергозависимость от России, считают в организации.
В настоящее время авиакомпании Великобритании заправляют свои лайнеры российским топливом, которое поставляется в Нидерланды.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему в начале специальной военной операции (СВО) погибло свыше тысячи военных РФ.