Британские авиакомпании планируют заправлять самолёты растительным маслом

В Великобритании намерены организовать производство авиационного топлива из отработанного растительного масла и других отходов. Как сообщает Daily Mail, крупнейшие отраслевые компании страны считают, что это снизит зависимость от российских энергоресурсов.

По данным издания, соответствующая инициатива обсуждается в Глобальной британской комиссии, в которую входят компании Virgin Atlantic, Heathrow, Ernst & Young и Mace.

Их представители уверены, что топливо из растительного масла будет более экологичным и приведёт к созданию новых рабочих мест. Создание такого вида авиатоплива принесет британской экономике миллиарды фунтов стерлингов и позволит преодолеть энергозависимость от России, считают в организации.

В настоящее время авиакомпании Великобритании заправляют свои лайнеры российским топливом, которое поставляется в Нидерланды.