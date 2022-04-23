Минпромторг перечислил товары для параллельного импорта: Apple, Samsung, Tesla

Минпромторг опубликовал перечень товаров для ввоза в страну без разрешения правообладателя. В списке — 50 наименований товаров и около 200 брендов.

Минпромторг принял решение практиковать так называемый параллельный импорт через "серый рынок". Эта схема поможет ввозить в Россию товар, продажа которого свободно ведётся в других странах мира.

Минпромторг уделяет особое место ввозу продукции зарубежного автопрома: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadilac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover.

Не забыли специалисты по торговле включить в перечень двигатели и комплектующие для иномарок.

Политика параллельного импорта нацелена и на современную технику Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Electrolux, Miele, Siemens, Dyson.

Ранее в России легализовали параллельный импорт на иностранные фильмы, музыку и ПО.