Минпромторг опубликовал перечень товаров для ввоза в страну без разрешения правообладателя. В списке — 50 наименований товаров и около 200 брендов.
Минпромторг принял решение практиковать так называемый параллельный импорт через "серый рынок". Эта схема поможет ввозить в Россию товар, продажа которого свободно ведётся в других странах мира.
Минпромторг уделяет особое место ввозу продукции зарубежного автопрома: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadilac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover.
Не забыли специалисты по торговле включить в перечень двигатели и комплектующие для иномарок.
Политика параллельного импорта нацелена и на современную технику Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Electrolux, Miele, Siemens, Dyson.
Ранее в России легализовали параллельный импорт на иностранные фильмы, музыку и ПО.
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