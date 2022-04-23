Крашенинникова: Украина — это место, куда можно поставлять вооружение бесконечно

Американцы утверждают, что ежедневно отправляют киевскому режиму по четыре авиаборта с военным "товаром" на 800 млн долларов.

Что от этого имеет США объясняет автор и создатель канала "Прогнозы Крашенинниковой", политолог-американист Вероника Крашенинникова.

Эксперт отмечает, что любые поставки военной помощи для ВПК Соединённых Штатов — это огромная сплошная выгода. На протяжении двадцати лет Штаты воевали в Афганистане, и потом объявили, что потратили на эту войну 2 трлн долларов. Однако эти деньги потрачены не были — они перекочевали в бюджет Министерства обороны США, ВПК, а также компаний, производящих всё это оружие, боеприпасы и "сопутствующие товары".

По её словам, на войне в Афганистане американский ВПК невероятно обогатился, и если бы у Белого дома была возможность, то эта война продолжалась бы еще лет двадцать. В результате проект "Афганистан" сменился на проект "Украина".

"Украина для американского ВПК сейчас очень и очень хорошая альтернатива Афганистану, это то место, куда можно поставлять вооружение бесконечно. Именно это они собираются делать", — цитирует Крашенинникову издание "Украина.ру".

Аналитик напоминает, что американский военный бюджет опять увеличен, в этот раз на 9%. А значит, "США, их ВПК, властям, выгодны поставки вооружений в войне до последнего украинца", подытожила Вероника Крашенинникова.