Посол Чандран: Малайзия готова рассмотреть поставки электроники в РФ

Малайзийские власти готовы рассмотреть возможность поставок готовой электроники и полупроводников на российский рынок, заявил посол Малайзии Бала Чандран.

По его словам, если власти России сделают соответствующий запрос, то страна готова обеспечить рынок.

"Малайзийская промышленность ориентирована на рынок. И я вполне уверен, что любой запрос российской стороны, касающийся поставок такой продукции, будет рассмотрен", — пояснил Чандран в беседе с РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что переговоры по этим вопросам необходимо проводить не только на правительственном уровне, но и выстроить диалог между предпринимателями.