Малайзийские власти готовы рассмотреть возможность поставок готовой электроники и полупроводников на российский рынок, заявил посол Малайзии Бала Чандран.
По его словам, если власти России сделают соответствующий запрос, то страна готова обеспечить рынок.
"Малайзийская промышленность ориентирована на рынок. И я вполне уверен, что любой запрос российской стороны, касающийся поставок такой продукции, будет рассмотрен", — пояснил Чандран в беседе с РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что переговоры по этим вопросам необходимо проводить не только на правительственном уровне, но и выстроить диалог между предпринимателями.
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