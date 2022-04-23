Министр промышленности Японии заявил, что выход его страны из проектов Sakhalin energy на Дальнем Востоке России подорвет западные санкции и принесет пользу Москве.
"Мы обеспокоены тем, что, если Япония выйдет из проекта и концессии будут приобретены Россией или третьей страной, это может еще больше повысить цены на ресурсы и принести пользу России, что не приведет к эффективным санкциям”, — заявил на пресс-конференции Коити Хагиуда.
Комментарии Хагиуды последовали за сообщением в британских СМИ о том, что Shell ведет переговоры с китайскими государственными нефтяными компаниями о продаже своей доли в проекте "Сахалин-2" на фоне западных санкций против Москвы.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Несколько транснациональных энергетических компаний, включая ExxonMobile, BP и Total, прекратили проекты в России с февраля.
Хотя Япония и присоединилась к западным санкциям против Москвы, Токио заявил на прошлой неделе, что намерен продолжать удерживать свои концессии на Сахалине.
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