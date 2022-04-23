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Автор Ольга Лебедева

Япония: для нас неприемлем энергетический разрыв в Россией

Экономика

Министр промышленности Японии заявил, что выход его страны из проектов Sakhalin energy на Дальнем Востоке России подорвет западные санкции и принесет пользу Москве.

Япония: для нас неприемлем энергетический разрыв в Россией

"Мы обеспокоены тем, что, если Япония выйдет из проекта и концессии будут приобретены Россией или третьей страной, это может еще больше повысить цены на ресурсы и принести пользу России, что не приведет к эффективным санкциям”, — заявил на пресс-конференции Коити Хагиуда.

Комментарии Хагиуды последовали за сообщением в британских СМИ о том, что Shell ведет переговоры с китайскими государственными нефтяными компаниями о продаже своей доли в проекте "Сахалин-2" на фоне западных санкций против Москвы.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Несколько транснациональных энергетических компаний, включая ExxonMobile, BP и Total, прекратили проекты в России с февраля.

Хотя Япония и присоединилась к западным санкциям против Москвы, Токио заявил на прошлой неделе, что намерен продолжать удерживать свои концессии на Сахалине.

  • Нефтегазовый проект "Сахалин-1" и "Сахалин-2", один из крупнейших в мире комплексных проектов по добыче нефти и сжиженного природного газа (СПГ), расположенный у берегов острова Сахалин, включают в себя как морские, так и береговые объекты.
  • Сахалин-2 управляется совместным предприятием российского "Газпрома" (50%), британской Shell (27,5%) и японских Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

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Автор: Ольга Лебедева
Темы япония сахалин
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