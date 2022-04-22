МВФ: Европа сможет продержаться без российского газа не более полугода

Глава Европейского отделения МВФ (Международного валютного фонда) Альфред Каммер оценил, сколько сможет Европа обходиться без поставок газа из России, если они полностью прекратятся. По его оценке, этот период продлится не более полугода.

"В течение следующих шести месяцев", — цитирует Каммера агентство France Press.

Каммер уточнил, что если Россия решит прекратить поставки газа вплоть до начала зимы или ещё дольше, то экономика Европы этого может не перенести, испытав на себе "существенные негативные последствия".

В качестве выхода из назревающего энергетического кризиса Каммер посоветовал активнее вести поиск альтернативных источников энергии, а европейцам — учиться экономить электроэнергию, что позволило бы оставить больше топлива в хранилищах, создав "подушку безопасности" на случай полного прекращения поставок.