Bloomberg: Япония не хочет рвать связи с РФ в энергетической отрасли

Япония опасается покидать российский энергетический рынок, понимая, что на её место могут прийти другие крупные участники.

Как сообщает агентство Bloomberg, японским корпорациям Mitsubishi и Mitsui принадлежит почти четверть (22,5%) месторождения "Сахалин-2", и большая часть топлива, которое там добывают, идёт в Японию.

Если же Токио лишится поставок российских энергоресурсов из этого проекта, ей будет очень непросто найти других поставщиков, в поисках которых сейчас находятся и другие западные страны, присоединившиеся к антироссийским санкциям. Также отказ от российского топлива вызовет небывалый рост цен на него, считает японский министр торговли Коити Хагиуда.

"Если Япония выйдет из проекта, его купит третья сторона", — отметил он.

В рамках антироссийских санкций, вводимых Западом после начала спецоперации РФ на Украине, в Европе предлагают постепенно отказаться от энергоресурсов из России, хотя для большинства стран ЕС альтернативных источников топлива на данный момент просто не существует.