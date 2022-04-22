EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлиана Смирнова

Эксперт Кондратьев: Франция сильно не пострадает от эмбарго на российский газ

Экономика

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что что страны Европы столкнутся зимой с последствиями, если откажутся от российского газа. 

Эксперт Кондратьев: Франция сильно не пострадает от эмбарго на российский газ

По мнению Кондратьева, в последние несколько недель президент Франции делал самые противоречивые заявления. В большей степени это связано с предвыборной гонкой, заключительный этап которой состоится 24 апреля.

"Объективно, конечно, при отказе от российского газа пройти эту зиму без каких-то серьезных ограничений потребителей будет очень сложно. Я думаю, что все эти понимают", — заявил Кондратьев.

Эксперт подчеркнул, что до сих пор остаётся открытым вопрос, пойдут ли страны Европы на российские условия в плане расчета за газ рублями, или же начнут вводить дополнительные ограничения для РФ. В число таких мер может войти ограничение по использованию денежных средств, которые зачисляются на специальный счёт России или принудительное снижение цен для поставок российского газа. Последнее, по словам Кондратьева, также может привести к дестабилизации поставок.

"Я сейчас бы не рассматривал заявления Макрона как какие-то фундаментальные константы европейской политики. Мне кажется, что ситуация может очень сильно поменяться уже после президентских выборов во Франции. Тем более что до этого Макрон несколько раз говорил о необходимости введения запрета на импорт нефти и газа из России", — сказал Кондратьев.

По мнению Кондратьева, Франция, в отличии от стран Восточной Европы, стран Балтии, Финляндии, не сильно пострадает от эмбарго на российский газ. У Парижа есть терминалы СПГ, где можно принимать сжиженный природный газ, а также у них есть собственная развитая атомная энергетика.

"Ситуация во Франции, например, кардинально отличается от позиции Финляндии, от стран Балтии, стран Восточной Европы, которым при полном отказе от российского газа может быть очень тяжело пройти даже не только эту зиму, а даже летом поддерживать нормально функционирование экономики", — заключил эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлиана Смирнова
Темы газ россия франция
Sberbank
Новости
МВФ: Европа сможет продержаться без российского газа не более полугода
Британский генерал Бэрронс: ВС РФ достигли стратегической победы в Мариуполе
Bloomberg: Япония не хочет рвать связи с РФ в энергетической отрасли
В Минюсте пополнили список иноагентов: Невзоров*, Венедиктов*, Кара-Мурза*
Галкин: "Я готов выступать перед любимым российским зрителем"
"Тинькофф Банк" уберёт фамилию Тинькова "ради счастья 20 миллионов клиентов"
Крашенникова: Украина является главной огневой точкой США на сегодняшний день
Эксперт Кондратьев: Франция сильно не пострадает от эмбарго на российский газ
Пентагон поставит Украине одноразовые дроны-камикадзе "Призрак феникса"
Армия России захватила крупный склад с тысячами тонн боеприпасов под Харьковом
Популярное
Силовые структуры
Зеленский: ВСУ не деблокируют Мариуполь из-за необходимости пройти 120 км

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"

Зеленский: ВСУ не деблокируют Мариуполь из-за необходимости пройти 120 км
Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с НАТО
Мир. Новости мира
Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с НАТО
Силовые структуры
Перенджиев: ВС РФ начнут активно использовать новые виды вооружений против ВСУ
Мир. Новости мира
Советник главы Крыма Крючков: жители юга Украины хотят войти в состав России
Ирина Шлионская Мозг хранит воспоминания по принципу картотеки Ирина Шлионская Любовь Степушова Выход к Приднестровью: минобороны озвучило ближайшие планы Кремля на Украине Любовь Степушова Усам Оздемиров Отечественный авиапром будет избавляться от импортозависимости Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Кнутов: если РФ ударит по транспорту западных наёмников, это приведет к скандалу
Мир. Новости мира
Делягин: США хотят договориться с Венесуэлой и Ираном, чтобы уничтожить РФ
На территорию Белгородской области хотели прорваться десять украинских танков
Силовые структуры
На территорию Белгородской области хотели прорваться десять украинских танков
Последние материалы
В Минюсте пополнили список иноагентов: Невзоров*, Венедиктов*, Кара-Мурза*
Галкин: "Я готов выступать перед любимым российским зрителем"
"Тинькофф Банк" уберёт фамилию Тинькова "ради счастья 20 миллионов клиентов"
Крашенникова: Украина является главной огневой точкой США на сегодняшний день
Эксперт Кондратьев: Франция сильно не пострадает от эмбарго на российский газ
Пентагон поставит Украине одноразовые дроны-камикадзе "Призрак феникса"
Армия России захватила крупный склад с тысячами тонн боеприпасов под Харьковом
Депутат Шхагошев пригласил представителей Запада в Мариуполь: сами всё увидите
Reuters: европейские компании могут оплачивать российский газ в рублях
США и союзники бойкотировали выступление России на форуме Всемирного банка и МВФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников