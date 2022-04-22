Эксперт Кондратьев: Франция сильно не пострадает от эмбарго на российский газ

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что что страны Европы столкнутся зимой с последствиями, если откажутся от российского газа.

По мнению Кондратьева, в последние несколько недель президент Франции делал самые противоречивые заявления. В большей степени это связано с предвыборной гонкой, заключительный этап которой состоится 24 апреля.

"Объективно, конечно, при отказе от российского газа пройти эту зиму без каких-то серьезных ограничений потребителей будет очень сложно. Я думаю, что все эти понимают", — заявил Кондратьев.

Эксперт подчеркнул, что до сих пор остаётся открытым вопрос, пойдут ли страны Европы на российские условия в плане расчета за газ рублями, или же начнут вводить дополнительные ограничения для РФ. В число таких мер может войти ограничение по использованию денежных средств, которые зачисляются на специальный счёт России или принудительное снижение цен для поставок российского газа. Последнее, по словам Кондратьева, также может привести к дестабилизации поставок.

"Я сейчас бы не рассматривал заявления Макрона как какие-то фундаментальные константы европейской политики. Мне кажется, что ситуация может очень сильно поменяться уже после президентских выборов во Франции. Тем более что до этого Макрон несколько раз говорил о необходимости введения запрета на импорт нефти и газа из России", — сказал Кондратьев.

По мнению Кондратьева, Франция, в отличии от стран Восточной Европы, стран Балтии, Финляндии, не сильно пострадает от эмбарго на российский газ. У Парижа есть терминалы СПГ, где можно принимать сжиженный природный газ, а также у них есть собственная развитая атомная энергетика.

"Ситуация во Франции, например, кардинально отличается от позиции Финляндии, от стран Балтии, стран Восточной Европы, которым при полном отказе от российского газа может быть очень тяжело пройти даже не только эту зиму, а даже летом поддерживать нормально функционирование экономики", — заключил эксперт.