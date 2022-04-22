Нидерланды к концу года намерены отказаться от российских газа и нефти

Власти Нидерландов планируют к концу 2022 года полностью отказаться от российских нефти и газа. При этом энергетики получат более 600 млн евро для пополнения газохранилища Бергермеер, сообщает CNN.

По данным телеканала, сроки отказа от углеводородов из России озвучил министр климатической и энергетической политики Нидерландов Роб Джеттен.

При этом представитель министерства экономики и климатической политики Питер тен Брюггенкате заявил о планах по субсидированию закупок газа. Благодаря этому власти страны рассчитывают до конца года заполнить хранилище Бергермеер на 70%. Соответствующие меры обойдутся правительству в 623 млн евро.