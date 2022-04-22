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Автор Светлана Нерадовская

The Telegraph: Германия может стать той, кто развалит антироссийский альянс

Экономика

Колебания Германии по поводу отказа от энергоресурсов из РФ могут стать причиной развала антироссийской коалиции стран Запада, которые продолжают вводить всё новые и новые экономические санкции против Москвы. Такое мнение высказал Кейт Эндрюс, автор издания The Telegraph.

The Telegraph: Германия может стать той, кто развалит антироссийский альянс

Германии просто невозможно ввести эмборго на российский газ и сохранить при этом свою экономику, пишет обозреватель. На неё этот шаг окажет куда более серьёзные последствия, чем на Великобританию и США, уже отказавшихся от поставок энергоресурсов из России. Поэтому Берлин вынужден тянуть время, не называя точных сроков введения энергетического эмбарго против РФ. Другие западные партнёры Германии давят на неё, требуя быстрее принять решение. Нерешительность Германии в этом вопросе ведёт к ослаблению антироссийского союза, заключает The Telegraph.

Журналист отметил, что нежелание Германии отказываться от российского газа вполне обоснованно: более 55% газа, который страна получает, импортируется из РФ. Рост цен на топливо уже привёл к значительному удорожанию электроэнергии для граждан, а в случае введения полного эмбарго на российский газ самая сильная и стабильная экономика Европы, которая была в Германии до последнего времени, перестанет быть таковой.

"Именно в этом вопросе линии разлома углубляются: на Германию оказывается давление с целью принятия решений, которые не просто навредят, но в конечном итоге покалечат ее экономику", — пишет обозреватель.

Эндрюс считает, что ещё немного — и развал западной антироссийской коалиции станет неизбежным из-за Берлина.

 

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Автор: Светлана Нерадовская
Темы россия германия
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