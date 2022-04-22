Шведская компания Essity, занимающаяся производством средств личной гигиены, покидает российский рынок. Об этом сообщается в официальном отчёте организации.
Представители компании подчеркнули, что условия ведения бизнеса в России для Essity существенно ухудшились. По их словам, активы производителя в РФ обесценились примерно на 1,4 миллиарда шведских крон.
"Запущен процесс выхода с рынка РФ", — сказано в отчёте Essity.
Компания Essity владеет такими популярными брендами, как TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.
Ранее председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов заявил в интервью Pravda.Ru, что иностранным компаниям будет трудно вернуться в Россию, пока в отношении Москвы действуют санкции. Как отметил специалист, почти все виды транспорта перестали поставлять товары из Европы в РФ.
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